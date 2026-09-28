Более 2 тысяч школьников примут участие в спортивных соревнованиях в Одинцове

В гимназии № 14 прошла жеребьевка перед началом сезона 2026/2027 школьных спортивных соревнований. В новом сезоне участие примут около 2 тысяч учеников из 40 школ округа.

В Одинцовском округе состоялась жеребьевка перед стартом сезона 2026/2027 школьных спортивных соревнований. Команды распределили по пяти группам: «Горки», «Звенигород», «Голицыно», «Кубинка» и «Одинцово».

В этом году программа соревнований стала шире: к баскетболу 3×3, волейболу, футзалу и шахматам добавили настольный теннис. Таким образом, школьники будут состязаться сразу в пяти спортивных дисциплинах.

В прошлом сезоне в соревнованиях участвовали 20 образовательных учреждений округа. В новом чемпионате количество участников увеличится вдвое — до 40 школ и около 2 тысяч детей.

В первом сезоне команды Одинцовского округа показали высокие результаты. Волейбольная команда Кубинской школы № 1 и баскетболисты Одинцовской лингвистической гимназии заняли вторые места. Команда гимназии имени Примакова стала победителем областного этапа по шахматам, выиграв все матчи в «финале четырех».