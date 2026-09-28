Подмосковье поделилось с Нижегородской областью опытом управления ЖКХ

Представители Правительства Нижегородской области посетили Подмосковье, чтобы изучить региональные практики управления городским хозяйством. О целях рабочей встречи и представленных коллегам цифровых инструментах рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

В состав делегации вошли заместитель председателя регионального правительства, министр экологии и природных ресурсов, а также специалисты в сфере государственного экологического контроля и надзора. Программа была направлена на обмен практическими решениями и развитие межрегионального сотрудничества.

В Центре управления регионом гостям показали, как организована работа с обращениями жителей, используются аналитические панели и технологии искусственного интеллекта. Презентацию провел заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Владимир Гепферт.

Затем делегация посетила ЖКХ-Центр, где ознакомилась с системой раннего выявления аварий в сетях водо-, тепло- и электроснабжения, диспетчеризацией ремонтных бригад и механизмами информирования жителей.