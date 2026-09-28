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    Подмосковье поделилось с Нижегородской областью опытом управления ЖКХ

    Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

    Представители Правительства Нижегородской области посетили Подмосковье, чтобы изучить региональные практики управления городским хозяйством. О целях рабочей встречи и представленных коллегам цифровых инструментах рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

    В состав делегации вошли заместитель председателя регионального правительства, министр экологии и природных ресурсов, а также специалисты в сфере государственного экологического контроля и надзора. Программа была направлена на обмен практическими решениями и развитие межрегионального сотрудничества.

    В Центре управления регионом гостям показали, как организована работа с обращениями жителей, используются аналитические панели и технологии искусственного интеллекта. Презентацию провел заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Владимир Гепферт.

    Затем делегация посетила ЖКХ-Центр, где ознакомилась с системой раннего выявления аварий в сетях водо-, тепло- и электроснабжения, диспетчеризацией ремонтных бригад и механизмами информирования жителей.

    Для нас важно не просто делиться опытом, но и работать во взаимодействии, получать обратную связь от коллег для совместного совершенствования стандартов содержания территорий.

    Владислав Мурашов

    вице-губернатор Подмосковья

    Отдельный блок программы посвятили Центру содержания территорий. Его руководитель Регина Бурдуковская представила алгоритмы мониторинга работы спецтехники и дворников, использование камер с ИИ и цифровых агентов для контроля контейнерных площадок, а также подходы к сокращению числа обращений жителей и оценке эффективности оперативных дежурных и муниципалитетов.

    Завершился визит экскурсией на завод по энергоутилизации отходов в Воскресенске — единственный подобный объект в Московской области. Гостям показали работу грейферного крана и технологическое оборудование, в том числе котлы для сжигания твердых коммунальных отходов.

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