Онлайн-консультации ветеринаров запустили в Подмосковье

В Подмосковье заработала телеветеринария — владельцы животных могут получить дистанционную консультацию специалистов государственных ветклиник. Записаться на видеоприем можно через портал «МОй АПК» , выбрав подходящие дату и время. Сейчас в сервисе доступно восемь услуг, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

Для записи необходимо открыть на портале раздел «Сервисы», выбрать «Ветеринарная служба», затем перейти в раздел «Услуги» и нажать «Телеветеринария».

«Этот формат избавляет владельцев от лишних поездок, а главное — животное не испытывает стресс от дороги и незнакомой обстановки. С помощью нового сервиса можно выбрать удобные дату и время для видеозвонка, не подстраивая под визит к врачу весь свой день», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.

Оплатить консультацию также можно онлайн. Ссылка на видеозвонок с ветеринаром сохраняется в личном кабинете пользователя.

Дистанционный формат позволяет владельцам животных избежать лишних поездок в клинику, а питомцам — стресса от дороги и незнакомой

Портал «МОй АПК» также объединяет другие ветеринарные сервисы. На нем можно найти государственные ветклиники, записаться на очный прием, узнать о регистрации и чипировании животных, а также получить информацию о пунктах вакцинации и их графике работы.