Всероссийский конкурс почвоведов прошел в Подмосковье

В Лосино-Петровском на базе Государственного университета по землеустройству прошел первый всероссийский профессиональный конкурс почвоведов «Кубок Агрохимической службы России». В соревнованиях участвовали восемь команд федеральных округов страны, а первое место заняла сборная Дальневосточного федерального округа.

Состязания состояли из теоретической и практической частей. Участники решали задачи по подбору мелиорантов и расчету количества минеральных удобрений для планируемого урожая, а также проходили профильное тестирование.

Второе место заняла команда Центрального федерального округа, третье — сборная Южного федерального округа. Победителям вручили награды директор департамента земельной политики Минсельхоза России Вячеслав Леонов и директор ФГБУ «РосАгрохимслужба» Лидия Бакуменко.

Помимо конкурсной программы, для участников и студентов организовали лекции и мастер-классы с участием ученых РАН, представителей аграрных вузов и профильных предприятий.

«Именно глубокие профессиональные знания, практический опыт и внедрение передовых методик оценки почв позволяют аграриям точно рассчитывать технологические карты, грамотно применять мелиорацию и удобрения и в конечном итоге стабильно добиваться высоких урожаев», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин.

Организатором конкурса выступило ФГБУ «Агрохимическая служба России» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В проведении мероприятия также участвовали факультет почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, Государственный университет по землеустройству и Общество почвоведов имени В. В. Докучаева.