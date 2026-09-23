Дарья Вуйчик из Подольска вошла в труппу Мариинского театра

Руководитель народного коллектива «Оперная студия „Дольче воче“» и автор проекта «Музыкальный салон „Бельканто“» ДК «Октябрь» Дарья Вуйчик принята в труппу Приморской сцены Мариинского театра. Дарья пришла во Дворец культуры «Октябрь» в 2016 году руководителем вокального коллектива, который позже вырос в оперную студию «Дольче воче».

В июле 2026 года коллектив получил звание «Народный». За 10 лет работы были выпущены постановки по операм Моцарта, Чайковского, Бизе, а также опера Молчанова «А зори здесь тихие…». Солисты студии становились лауреатами и обладателями Гран-при престижных вокальных конкурсов, а проект «Музыкальный салон „Бельканто“» собрал вокруг себя любителей классической музыки.

За реализацию проектов во Дворце культуры «Октябрь» Дарья была удостоена премии «Наше Подмосковье» и дважды становилась стипендиатом губернатора Московской области.