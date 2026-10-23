В Подмосковье более 7 тысяч раз запросили расчет платы за смену вида использования земли

С начала года услугой «Предоставление расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка на территории Московской области» воспользовались свыше 7 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Вид разрешенного использования (ВРИ) определяет назначение земельного участка и позволяет понять, как именно его можно эксплуатировать. Если собственник хочет использовать землю иначе, необходимо изменить ее разрешенный статус. При этом, если новая цель связана со строительством жилья, ведением личного подсобного хозяйства или садоводства, за внесение изменений взимается плата.

Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Земля» — «Оформление и регистрация». Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. В Мингосуправления отметили, что искусственный интеллект распознает документы, прикрепленные к электронному заявлению, и находит неверные файлы.

Также в услуге работает умный сервис, который по кадастровому номеру заполняет основные данные об участке, проверяет, соответствует ли текущее разрешенное использование участка классификатору, и подсказывает, в каких случаях изменить вид разрешенного использования можно бесплатно.