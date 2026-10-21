Школу № 2 в Лобне капитально отремонтировали по нацпроекту
К началу учебного года в Лобне привели в порядок школу № 2 на Фестивальной улице. В здании 1978 года постройки заменили кровлю, окна, двери, сантехнику и инженерные коммуникации, обновили фасад и вход, отремонтировали помещения и оснастили классы новой мебелью и оборудованием, сообщили в РИАМО.
Интерьер дополнили в рамках проекта «Моя школа — моя история»: на стенах разместили изображения знаковых мест города, включая Шуховскую водонапорную башню и церковь Спаса Нерукотворного Образа в Киово.
Работы выполнили по областной программе обновления социальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
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