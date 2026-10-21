Школу № 2 в Лобне капитально отремонтировали по нацпроекту

К началу учебного года в Лобне привели в порядок школу № 2 на Фестивальной улице. В здании 1978 года постройки заменили кровлю, окна, двери, сантехнику и инженерные коммуникации, обновили фасад и вход, отремонтировали помещения и оснастили классы новой мебелью и оборудованием, сообщили в РИАМО.