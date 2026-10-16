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    Более тысячи заявлений на возмездную опеку подали в Подмосковье с начала года

    Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО

    С начала 2026 года жители Подмосковья подали свыше тысячи электронных заявлений на установление возмездной опеки в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    В рамках услуги житель может быть назначен опекуном несовершеннолетнего, получить распоряжение органа опеки и попечительства и заключить с ним договор о приемной семье. Оформить опеку могут только совершеннолетние дееспособные граждане.

    Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Искусственный интеллект проверит прикрепленные файлы и выявит некорректно загруженные документы.

    Услуга «Установление возмездной опеки в отношении несовершеннолетнего» доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Проект договора поступит в личный кабинет заявителя.

    Услуга предоставляется бесплатно в течение девяти рабочих дней.

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