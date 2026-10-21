360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подростка с разрывом полового органа после травмы спасли в больнице в Раменском

    Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

    В детское хирургическое отделение Раменской больницы поступил подросток с тяжелой спортивной травмой наружных половых органов. Об этом рассказали в медицинском учреждении.

    Пациент обратился за помощью лишь спустя двое суток после получения травмы, когда нестерпимая боль заставила его признаться родителям.

    Обследование выявило полный разрыв капсулы яичка, при котором обширная гематома и отек начали сдавливать сосуды.

    «Это довольно редкий случай в нашей практике. Наша задача была спасти функции травмированного органа. Под общей анестезией удалили гематому и сшили разорванную капсулу яичка», — рассказал заведующий отделением Владимир Хабалов.

    Мальчик находился под наблюдением врачей, на пятые сутки его выписали в удовлетворительном состоянии.

    Специалисты подчеркивают: при любых травмах в этой области необходимо немедленно обращаться к врачу, даже если боль кажется терпимой. Своевременное вмешательство позволяет избежать серьезных осложнений и сохранить функции органа.