Бот по вопросам медицины собрал почти 385 тысяч жалоб в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут записаться к врачу через чат-бот Денис в мессенджере «Макс». Перед оформлением записи цифровой помощник уточняет симптомы, анализирует ответы и подбирает специалиста. С начала года сервис собрал почти 385 тысяч жалоб на состояние здоровья.

По словам заместителя председателя правительства региона — министра здравоохранения Максима Забелина, информация, полученная во время опроса, сохраняется в электронной медицинской карте. Благодаря этому врач может ознакомиться с жалобами еще до начала приема и уделить больше внимания общению с пациентом.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть чат-бот Денис в «Максе». Искусственный интеллект спросит о самочувствии, в том числе о наличии температуры, головной боли или слабости. Если потребуется, он задаст дополнительные вопросы.

После опроса сведения передаются в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), а пользователю предлагают записаться к подходящему специалисту.