День работников сельского хозяйства отметили в Люберцах

Праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, прошел в Федеральном исследовательском центре картофеля имени Лорха. Почетные гости приехали для того, чтобы наградить научных сотрудников за вклад в селекцию и семеноводство.

Центр ведет историю с 1920 года — тогда это была Кореневская картофельная селекционная станция. Сегодня здесь выводят сорта для всех климатических зон России — от Кубани до Сибири. Люберцы по праву называют картофельной столицей России, и именно в этот день чествуют тех, чей труд обычно остается за кадром.

Среди гостей были депутат Московской областной думы Лидия Антонова, председатель окружного совета депутатов Петр Ульянов, депутат Вячеслав Губин и муниципальный координатор партпроекта «Российское село» Лариса Тараканова. Для них провели экскурсию по лаборатории, где скрещивают разные культуры картофеля, и показали теплицы, в которых выращивают будущие сорта.

После экскурсии гости пообщались с сотрудниками центра. Главной темой стало привлечение молодых специалистов в науку. В завершение встречи ученым вручили благодарственные письма.