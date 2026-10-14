Жители Одинцовского округа смогут бесплатно привиться от гриппа

В Одинцовском округе продолжается вакцинация взрослых и детей против гриппа. Сделать прививку можно в любом амбулаторно-поликлиническом подразделении Одинцовской областной больницы.

Место регистрации и прикрепление к поликлинике значения не имеют. Особенно важно пройти вакцинацию детям, людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями. В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

Для удобства жителей предусмотрено несколько способов записи. Выбрать время посещения можно через портал «Госуслуги», региональный сайт zdrav.mosreg.ru, по телефону 122 или с помощью чат-бота «Денис» в MAX — @eregistratura_mo_bot.

Также записаться можно через терминалы в поликлиниках. Предварительная запись необязательна: пациентов принимают и в порядке живой очереди.

Для вакцинации необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. Прививку могут сделать все желающие независимо от прописки и прикрепления к медицинскому учреждению.