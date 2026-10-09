Реконструкцию стадиона «Торпедо» возобновили в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжаются работы по реконструкции стадиона «Торпедо». Модернизация спортивной арены, построенной в 1964 году, возобновилась летом с приходом нового подрядчика.

За более чем полувековую историю эксплуатации стадион ни разу капитально не ремонтировался. 2 года назад из-за недобросовестного подрядчика строительство стадиона и многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса было приостановлено. За это время недостроенные сооружения заметно обветшали.

Новому подрядчику предстоит достроить физкультурно-оздоровительный комплекс, смонтировать трибуны и провести комплексное благоустройство территории. Представитель генподрядной организации Иван Башкатов рассказал о текущем этапе работ.

«Производим сейчас на данный момент работы по демонтажу кровельного покрытия, стяжки на физкультурно-оздоровительном комплексе. Специалисты приступили к обследованию трибунных и подтрибунных помещений на предмет годности конструктивных элементов. Также проводится расчистка территории», — отметил Иван Башкатов.

В ближайшее время начнутся монтаж металлоконструкций и работы по устройству инженерных систем, в том числе вентиляции. Одновременно планируется приступить к отделке помещений. Также подрядчик проверит состояние футбольного поля и протестирует систему его подогрева.

Сдать обновленный стадион «Торпедо» подрядчик планирует в 2027 году.