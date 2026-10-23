В Подмосковье более 14 тысяч дошколят освоили основы туризма

Более 14 тыс. участников всероссийского проекта «Орлята-дошколята» познакомились с событийной активностью «Увлекательный поход» и освоили основы туристической подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Вместе с героями рассказа дошкольники разбирались, что необходимо взять с собой в поход и почему при сборах важны точность и аккуратность. В группах работали лаборатории веса и упаковки, где ребята учились правильно собирать рюкзак.

Итогом активности стало общее творческое дело — «Азбука туриста», в котором объединили полученные знания и открытия.

По данным пресс-службы, такие занятия помогают дошкольникам развивать самостоятельность, учиться сотрудничать, ставить цели и достигать результатов вместе.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.