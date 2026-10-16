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    Подмосковные конькобежцы взяли золото и бронзу в Коломне

    Фото: Конькобежный центр "Коломна"

    Подмосковные спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали на XII всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту памяти Б.И. Шавырина в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Золото на дистанции 5000 метров среди мужчин выиграл Даниил Алдошкин из областного Центра олимпийских видов спорта в Коломне с результатом 6 минут 28,29 секунды. Серебро досталось спортсмену из Белоруссии, бронза — представителю Нижегородской области.

    Бронзовую медаль на дистанции 500 метров среди женщин завоевала Ирина Кузнецова из областного Центра олимпийских видов спорта в Коломне с результатом 39,49 секунды. Победу одержала спортсменка из Нижегородской области, серебро — у конькобежки из Москвы.

    Соревнования проходят с 14 по 18 октября. На льду коломенской арены выступают порядка 150 конькобежцев из 21 региона России и Белоруссии, в составе сборной Московской области — 19 спортсменов.

    Турнир проводят при поддержке Союза конькобежцев России и Федерации конькобежного спорта Московской области в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Он станет отборочным на XXXIII Всемирную зимнюю Универсиаду, которая состоится с 15 по 25 января 2027 года в китайском городе Чанчунь.

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