Подмосковный врач Одинаева: отказ ребенка от игр может быть признаком артрита

Всемирный день борьбы с артритом отмечают 12 октября. Специалисты НИКИ детства напомнили, что воспаление суставов встречается и у детей. Хромота, скованность после сна, припухлость суставов и отказ от активных игр могут указывать на заболевание, требующее своевременной диагностики.

Особую опасность представляет ювенильный идиопатический артрит — аутоиммунное заболевание, способное развиться даже в раннем возрасте. Без лечения оно может привести к ограничению подвижности и нарушению функции суставов. При этом боль бывает слабой или отсутствует, поэтому важно замечать изменения в поведении ребенка.

«Родители часто думают, что утренняя скованность или отказ от активных игр — это просто возрастная особенность или капризы. Но для нас, ревматологов, именно такие детали становятся важными сигналами. Чем раньше мы увидим проблему, тем больше шансов не просто снять воспаление, а сохранить ребенку полноценную, активную жизнь. В НИКИ детства мы стараемся не только лечить, но и помогать семьям научиться замечать эти сигналы и правильно на них реагировать», — объясняет директор института Нисо Одинаева.

Детям с артритом необходима не только медицинская помощь, но и поддержка семьи и педагогов. Возможность менять положение тела на уроках, дополнительное время на перемещение между кабинетами и адаптация физических нагрузок помогают сохранить привычный образ жизни.

Прием детского ревматолога в НИКИ детства доступен бесплатно по ОМС по направлению педиатра по месту жительства. Ранняя диагностика и правильно подобранная терапия повышают шансы сохранить подвижность и полноценное детство.