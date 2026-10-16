Мужчину с опухолью гортаноглотки спасли в подмосковном онкоцентре

Врачи Воскресенской больницы выявили у пациента злокачественную опухоль гортаноглотки и направили его в областной онкологический центр. После дополнительного обследования мужчине диагностировали заболевание на второй стадии и назначили лучевую терапию. Проведённое лечение позволило добиться стойкой ремиссии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В течение года мужчина обращался за медицинской помощью по разным причинам, в том числе из-за гипертонии, кисты почки и хронического простатита. Жалоб на ЛОР-органы он не предъявлял. В декабре ему поставили диагноз «хронический ларингит», однако назначенное лечение не помогло. После этого врачи провели компьютерную томографию с контрастированием и приняли решение о госпитализации.

В Воскресенской больнице пациенту выполнили эндоскопическую фарингоскопию и взяли образец ткани для исследования. Гистологический анализ подтвердил наличие злокачественного новообразования, после чего мужчину направили в Московский областной онкологический клинический центр.

В отделении опухолей головы и шеи № 8 пациент прошёл дополнительное обследование. Оно включало фиброскопию, ультразвуковое исследование шейных лимфоузлов и брюшной полости, тонкоигольную биопсию, а также эндоскопическую проверку гортани, трахеи и бронхов.

Результаты рассмотрел междисциплинарный консилиум, который подтвердил диагноз — рак гортаноглотки второй стадии. После этого специалисты назначили лучевую терапию. Своевременное направление в профильный центр и совместная работа врачей двух медицинских учреждений позволили установить диагноз и начать лечение.