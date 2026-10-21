Капремонт крыш в микрорайоне Заря проверили в Балашихе

В Балашихе организовали проверку капитального ремонта крыш. Представители администрации округа вместе с сотрудниками управляющей компании и подрядных организаций встретились с жителями.

Заместитель главы округа Татьяна Калашникова совместно с заместителем начальника управления ЖКХ администрации Дмитрием Шатиловым и директором дирекции «Восток» Фонда капитального ремонта Московской области Романом Гордеевым посетили три многоквартирных дома № 1, 3 и 5 на улице Садовой в микрорайоне Заря.

«Провели обход объектов капитального ремонта — работы идут в рамках региональной программы Московской области. По всем вопросам жители получили развернутые ответы: сроки подтверждены, материалы на объектах есть, механизм компенсаций разъяснен», — отметил Дмитрий Шатилов.

Строители демонтируют старую кровлю, сформируют уклоны для правильного отвода воды в водосток, проведут укладку утеплителя, покрытия и монтаж ограждения. Работы на крышах завершат до конца ноября.

Жителям также разъяснили механизм компенсации ущерба из-за залитий, случившихся во время проведения ремонта. После окончания работ подрядная организация начнет выплаты и восстановит поврежденные квартиры в полном объеме.

«Мы встретились с жителями и разобрали два главных вопроса. Первый — сроки капитального ремонта. Второй — ущерб из-за залитий. После окончания работ подрядная организация запустит выплаты компенсаций и восстановит поврежденные квартиры», — рассказал директор дирекции «Восток» Фонда капитального ремонта Московской области Роман Гордеев.

Ход работ капитального ремонта также проверили в микрорайоне Дзержинского и на улицах Кудаковского и Победы. Контроль за объектами капитального ремонта в Балашихе ведется на постоянной основе: заместители главы округа и представители профильных управлений администрации регулярно выезжают на площадки, лично встречаются с жителями и оперативно реагируют на обращения.