Команда из Ногинска примет участие в Ночной хоккейной лиге

Ногинская хоккейная команда «Александр Невский» подала заявку на участие в дивизионе «Лига мечты» нового сезона Ночной хоккейной лиги Московской области. Всего в турнире участвуют 56 команд — это более 1300 хоккеистов-любителей от 18 лет и старше.

Открытие состоялось на Ледовой арене в Сергиевом Посаде. Соревнования проводятся в трех дивизионах: «Лига Надежды» — 40 команд (конференции «Север», «Юг», «Восток» и «Запад»), «Лига Мечты» — девять команд, где вместе с любителями могут играть воспитанники хоккейных школ, и «Любитель 50+» — семь команд. В рамках первого этапа Ночной лиги с сентября по март проходят региональные чемпионаты в субъектах РФ, а в мае победители турниров в каждом дивизионе каждого региона встречаются на Фестивале хоккея в Сочи.

Сейчас проходят регистрационные моменты, формируется график проведения игр — окончательный календарь матчей будет утвержден после завершения всех процедур.

Команда «Александр Невский» объединяет людей разных возрастов. Все они хоккеисты-любители, многие имеют семьи и воспитывают детей. Несмотря на плотный рабочий график, общественные нагрузки и каждодневные житейские заботы, мужчины приходят на тренировки и полностью выкладываются, чтобы играть в слаженной команде.