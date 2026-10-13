Экскурсию по знаковым местам города провели для студентов колледжа в Серпухове

12 октября первокурсники специальности «Туризм и гостеприимство» Серпуховского колледжа отправились в обзорную автобусно-пешеходную экскурсию. К ним присоединились классные руководители Ирина Закатина и Ольга Светлова.

Мероприятие прошло в рамках изучения дисциплины «Индустрия гостеприимства».

Под руководством профессионального экскурсовода Елены Семичасновой студенты познакомились с основными достопримечательностями Серпухова, узнали интересные факты из его истории и по-новому взглянули на туристический потенциал родного города.

Экскурсия также способствовала сплочению группы: первокурсники лучше узнали друг друга, научились работать в команде и обмениваться мнениями. Подобные выездные мероприятия помогают студентам адаптироваться к новой образовательной среде и почувствовать себя частью единого коллектива.

Знакомство с историей и культурой родного края играет важную роль в формировании профессиональных и личностных качеств будущих специалистов. Такие встречи с культурным наследием воспитывают уважение к прошлому, расширяют профессиональный кругозор и мотивируют к дальнейшему обучению.