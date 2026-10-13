Дорогу к деревне Мартемьяново отремонтировали в Наро-Фоминском округе

Ремонт дороги завершили на участке от трассы М-3 «Украина» до деревни Мартемьяново в Наро-Фоминском округе. Работы охватили проезжую часть, парковочную зону и тротуар.

Специалисты уложили новый асфальт и нанесли дорожную разметку, заасфальтировали парковочную зону, расширили тротуар. Общая площадь обновленного покрытия составила 8186 квадратных метров, 1160 из них пришлось на тротуар. Кроме того, рабочие заменили бордюрный камень и установили новые барьерные ограждения.

Автомобилисты и пешеходы уже оценили позитивные изменения.

«Получаем положительный отклик от жителей, и это важная обратная связь о проделанной работе. Нам важно, чтобы обновленная дорога, парковка и тротуар были удобны всем, кто пользуется этим участком каждый день», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Елена Кузнецова.