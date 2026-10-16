Программу ко Дню молодого промышленника проведут в Красногорске 30 октября

В Доме правительства Московской области в Красногорске 30 октября 2026 года пройдет День молодого промышленника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках мероприятия подпишут соглашение об открытии первого в Подмосковье отделения Клуба молодых промышленников. Центральным событием станет пленарная сессия «Новые возможности для промышленников: регион, кооперация, господдержка», участники которой обсудят меры государственной поддержки, развитие кооперации и возможности для промышленного бизнеса в регионе.

Отдельные сессии посвятят роботизации и использованию искусственного интеллекта на производстве. Эксперты обсудят, с каких операций целесообразно начинать внедрение роботов на небольших предприятиях, как избежать ошибок при интеграции оборудования, а также возможности применения ИИ для планирования, контроля качества, работы с конструкторской документацией и закупками. В дискуссиях примут участие представители Минпромторга России, Университета Иннополис, российских разработчиков промышленного программного обеспечения и технологических компаний.

Деловая программа также затронет вопросы кооперации с крупными заказчиками. Участники обсудят доступные промышленному МСП инструменты поддержки, возможности сотрудничества с крупным бизнесом и применение современных технологий для решения производственных задач.

Мероприятие пройдет по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, 1. Основная деловая программа запланирована с 13:00 до 16:45. Регистрация открыта до 26 октября включительно, подать заявку можно на странице мероприятия на сайте Клуба молодых промышленников.