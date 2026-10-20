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    Подмосковный пожарный Втюрин выполнил норматив мастера спорта в пауэрлифтинге

    Фото: Фотографии из архива Василия Втюрина

    Заместитель начальника 205-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Василий Втюрин выполнил норматив «Элита спорта» в упражнении с широким грифом «Аполлон Аксель» весом 190 килограммов. Об этом сообщили в службе.

    Соревнования прошли 17 и 18 октября в Москве на международном Открытом чемпионате Евразии по пауэрлифтингу. В них приняли участие более 200 атлетов из Беларуси, Казахстана и 36 городов России, представляющих 13 регионов страны.

    «Я выступал в весовой категории до 100 килограммов в дисциплине „Становая тяга без экипировки“ и поднял 227,5 килограмма. Это позволило мне выполнить норматив „Мастер спорта“ в пауэрлифтинге», — рассказал огнеборец.

    Втюрин отметил, что такие мероприятия популяризируют здоровый образ жизни и побуждают участников и зрителей регулярно заниматься спортом. По его словам, подготовка к соревнованиям была особенно тщательной: тренер разработал индивидуальный план тренировок с учетом целей и физических возможностей.

    В составе команды Лотошинского муниципального округа выступили три человека. Под руководством наставника Александра Воронина в весовой категории до 75 килограммов в дисциплине «Становая тяга без экипировки» Илья Щенев стал мастером спорта, а Дмитрий Захаренко выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

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