Подмосковный пожарный Втюрин выполнил норматив мастера спорта в пауэрлифтинге

Заместитель начальника 205-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Василий Втюрин выполнил норматив «Элита спорта» в упражнении с широким грифом «Аполлон Аксель» весом 190 килограммов. Об этом сообщили в службе.

Соревнования прошли 17 и 18 октября в Москве на международном Открытом чемпионате Евразии по пауэрлифтингу. В них приняли участие более 200 атлетов из Беларуси, Казахстана и 36 городов России, представляющих 13 регионов страны.

«Я выступал в весовой категории до 100 килограммов в дисциплине „Становая тяга без экипировки“ и поднял 227,5 килограмма. Это позволило мне выполнить норматив „Мастер спорта“ в пауэрлифтинге», — рассказал огнеборец.

Втюрин отметил, что такие мероприятия популяризируют здоровый образ жизни и побуждают участников и зрителей регулярно заниматься спортом. По его словам, подготовка к соревнованиям была особенно тщательной: тренер разработал индивидуальный план тренировок с учетом целей и физических возможностей.

В составе команды Лотошинского муниципального округа выступили три человека. Под руководством наставника Александра Воронина в весовой категории до 75 килограммов в дисциплине «Становая тяга без экипировки» Илья Щенев стал мастером спорта, а Дмитрий Захаренко выполнил норматив кандидата в мастера спорта.