Еще 55 тысяч жителей Подмосковья сдали донорскую кровь и ее компоненты

С начала года кровь и ее компоненты сдали 54,5 тысячи жителей Московской области. Это на 2,1 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Желающие присоединиться к донорскому движению могут обратиться в Московский областной центр крови, его филиалы или отделения переливания крови при медицинских учреждениях региона. Об этом напомнили в региональном Минздраве.

Донорская кровь необходима пациентам после тяжелых травм, операций и ожогов, а также людям с онкологическими, гематологическими и другими заболеваниями. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Сдать кровь может любой здоровый человек старше 18 лет, если у него нет медицинских противопоказаний. Помимо стационарных пунктов, в регионе регулярно организуют выездные донорские акции.

Узнать подробнее об условиях участия, возможных противопоказаниях и графике работы учреждений службы крови можно на сайте.