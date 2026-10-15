Мемориальную доску участнику СВО Артему Тикунову открыли в Балашихе

15 октября на фасаде школы № 7 на улице Октябрьской в микрорайоне Железнодорожный установили мемориальную доску участнику специальной военной операции Артему Тикунову. В церемонии открытия приняли участие представители власти, ветераны, родные героя, школьники и педагоги.

В мероприятии участвовали временно исполняющий полномочия главы Балашихи Сергей Лукичев, Герой России и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, заместители главы округа Михаил Объедков и Лилия Татевосян, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, родные Артема, школьники и педагоги.

«Сегодня мы увековечили память о нашем земляке — об Артеме Тикунове, погибшем при исполнении своего воинского долга. Артем — наш земляк, он родился и вырос здесь, в Балашихе. Артем отправился добровольцем на фронт, чтобы защитить нашу Родину и нас с вами. Наша задача — сохранить память об Артеме и передать ее будущим поколениям. Вечная слава нашим героям!» — сказал Сергей Лукичев.

Артем Тикунов родился 29 июня 1996 года в микрорайоне Железнодорожный. Он работал машинистом, а в марте 2025 года добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции.

Брат героя Никита Тикунов рассказал, что Артем был добрым человеком и решил отправиться на фронт, чтобы защитить свой дом и семью. Артем Тикунов погиб при выполнении боевого задания 27 июля 2025 года. За проявленную самоотверженность его посмертно наградили орденом Мужества.