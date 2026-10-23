Парки Лобни подготовили к зимнему сезону

23 октября глава городского округа Лобня Анна Кротова проверила готовность парков к предстоящей зиме. Вместе с коллегами из Министерства культуры и туризма Московской области, Дирекции парков и подрядной организации «РОСТ» она оценила силы и средства, которые будут задействованы для уборки территорий в холодное время года.

Зимой уборка и обслуживание парков будут идти в ежедневном режиме. Для этого у подрядчика есть все необходимое: 3 трактора и 12 снегоуборщиков, 6 воздуходувок для очистки скамеек и малых архитектурных форм, а также 2 электроцикла для оперативного передвижения сотрудников по большим территориям.

За чистотой и уютом будут следить 32 рабочих. Они уже обеспечены комплектами зимней спецодежды и ручным инвентарем. В том числе подготовлено 30 снеговых лопат, 10 ледорубов и 3 бензопилы для расчистки возможного ветровала.

«Прогулки по паркам в зимний сезон точно будут комфортными», — отметила Анна Кротова.