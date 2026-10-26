Два новых цифровых рентгеновских аппарата заработали в больницах Подмосковья

Два новых цифровых рентгеновских комплекса начали работать в медицинских учреждениях Подмосковья. Оборудование установили во взрослой поликлинике Каширской больницы и в Одинцовском филиале областного клинического противотуберкулезного диспансера. Всего с начала 2026 года в регионе ввели в эксплуатацию семь новых рентгеновских аппаратов, сообщили в региональном Минздраве.

В Кашире комплекс разместили в поликлинике на улице Южной, предварительно отремонтировав кабинет. Новое отечественное оборудование заменило устаревший аппарат и позволяет обследовать органы грудной клетки, кости и суставы. За одну смену здесь смогут проводить до 30 исследований.

Главный врач Каширской больницы Юрий Якушев отметил, что обновление техники позволит пациентам проходить необходимые обследования непосредственно в поликлинике. Цифровой формат также дает врачам возможность быстрее получать снимки и оценивать результаты диагностики.

В Одинцовском филиале противотуберкулезного диспансера новый аппарат будет использоваться для обследования взрослых и детей. Прием организовали с разделением потоков пациентов.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения Максима Забелина, оснащение медицинских учреждений современной техникой помогает проводить необходимые исследования рядом с домом и получать изображения для более точной диагностики и выбора лечения.

Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.