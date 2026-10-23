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    Жителей Подмосковья пригласили на серию осенних акций по сбору вторсырья

    Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

    В выходные, 24 и 25 октября, в Подмосковье пройдут акции по раздельному сбору отходов. Жители и гости региона смогут сдать вторсырье волонтерам экологических объединений. Собранные материалы отправят на переработку.

    Акции в эти выходные пройдут в следующих местах:

    24 октября:

    25 октября:

    Волонтеры на площадках помогут разобраться с сортировкой. Уточнить, какие виды вторсырья принимают, можно у организаторов.

    Перед поездкой рекомендуется проверить, состоится ли акция: мероприятия могут отменить без предупреждения.