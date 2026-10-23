Жителей Подмосковья пригласили на серию осенних акций по сбору вторсырья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В выходные, 24 и 25 октября, в Подмосковье пройдут акции по раздельному сбору отходов. Жители и гости региона смогут сдать вторсырье волонтерам экологических объединений. Собранные материалы отправят на переработку.

Акции в эти выходные пройдут в следующих местах:

24 октября:

Королев: с 11:00 до 13:00, улица Калинина, дом 6В.

Одинцово:

с 12:00 до 13:30 — Дубки, улица Дениса Давыдова, дом 1; с 14:00 до 15:00 — поселок Старый Городок, улица Школьная, дом 25; с 15:00 до 16:00 — поселок Часцы, дом 11.

Подольск: с 11:00 до 12:00, Екатерининский сквер.

25 октября:

Долгопрудный: с 12:00 до 13:30, Московское шоссе, дом 25, корпус 4 / Институтский переулок, дом 1.

Королев: с 12:00 до 14:00, улица Строителей, дом 15А.

Одинцово:

с 10:00 до 12:00 — поселок Лесной Городок, улица Лесная, дом 10; с 14:00 до 15:30 — Немчиновка, Советский проспект, дом 4.

Химки: с 12:00 до 13:00, улица Германа Титова, дом 14, корпус 1.

Волонтеры на площадках помогут разобраться с сортировкой. Уточнить, какие виды вторсырья принимают, можно у организаторов.

Перед поездкой рекомендуется проверить, состоится ли акция: мероприятия могут отменить без предупреждения.