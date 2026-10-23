Жителей Подмосковья пригласили на серию осенних акций по сбору вторсырья
В выходные, 24 и 25 октября, в Подмосковье пройдут акции по раздельному сбору отходов. Жители и гости региона смогут сдать вторсырье волонтерам экологических объединений. Собранные материалы отправят на переработку.
Акции в эти выходные пройдут в следующих местах:
24 октября:
- Королев: с 11:00 до 13:00, улица Калинина, дом 6В.
- Одинцово:
- с 12:00 до 13:30 — Дубки, улица Дениса Давыдова, дом 1;
- с 14:00 до 15:00 — поселок Старый Городок, улица Школьная, дом 25;
- с 15:00 до 16:00 — поселок Часцы, дом 11.
- Подольск: с 11:00 до 12:00, Екатерининский сквер.
25 октября:
- Долгопрудный: с 12:00 до 13:30, Московское шоссе, дом 25, корпус 4 / Институтский переулок, дом 1.
- Королев: с 12:00 до 14:00, улица Строителей, дом 15А.
- Одинцово:
- с 10:00 до 12:00 — поселок Лесной Городок, улица Лесная, дом 10;
- с 14:00 до 15:30 — Немчиновка, Советский проспект, дом 4.
- Химки: с 12:00 до 13:00, улица Германа Титова, дом 14, корпус 1.
Волонтеры на площадках помогут разобраться с сортировкой. Уточнить, какие виды вторсырья принимают, можно у организаторов.
Перед поездкой рекомендуется проверить, состоится ли акция: мероприятия могут отменить без предупреждения.