Подозреваемого в краже украшений на 250 тысяч рублей задержали в Одинцове

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хищении ювелирных украшений на крупную сумму. Им оказался 26-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта на Западной улице в рабочем поселке Новоивановское. Прибывшие правоохранители выяснили, что в жилом блоке на несколько постояльцев произошла пропажа ценностей.

Ночью, воспользовавшись отсутствием соседей по комнате, злоумышленник похитил ювелирные украшения общей стоимостью около 250 тысяч рублей, которые принадлежали одному из жильцов. Перепрятав украденное, он вернулся в номер, где его и задержали сотрудники вневедомственной охраны.

Росгвардейцы доставили подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Иностранцу может грозить до шести лет лишения свободы.