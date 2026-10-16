Школьник из Лобни стал призером международного конкурса научных проектов

Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Ученик 11 IT-класса школы № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова Матвей Ершов занял второе место в конкурсе научных проектов МАНФ-2026 в номинации «Лучшая школьная работа». Конкурс прошел 13–14 октября в рамках Международного автомобильного научного форума.

Главная цель конкурса — поддержать молодые таланты, создать перспективные разработки в сфере транспорта и помочь им выйти на уровень реального внедрения, найти инвесторов или индустриальных партнеров.

Матвей Ершов под руководством учителя физики Ирины Забержинской представил на суд жюри индивидуальный проект «Проектирование, модернизация и ходовые испытания полноприводного малогабаритного электромобиля». По итогам конкурса лобненец занял второе место в номинации «Лучшая школьная работа».

В школе № 3 поздравили победителя, пожелав ему дальнейших успехов в проектировании и машиностроении.