Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 29 октября

На большей части территории Московской области с 27 по 29 октября ожидается третий класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В Егорьевском и Шатурском лесничествах в эти дни прогнозируется второй класс пожарной опасности. 26 октября на территории гослесфонда региона возгораний не зафиксировано.

По прогнозу синоптиков, температура будет +8…12 градусов днем и +3…7 ночью, ожидается переменная облачность с преобладанием ясной погоды без осадков.

При обнаружении возгорания в лесу просят незамедлительно сообщать по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.