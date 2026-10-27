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    Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 29 октября

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    На большей части территории Московской области с 27 по 29 октября ожидается третий класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

    В Егорьевском и Шатурском лесничествах в эти дни прогнозируется второй класс пожарной опасности. 26 октября на территории гослесфонда региона возгораний не зафиксировано.

    По прогнозу синоптиков, температура будет +8…12 градусов днем и +3…7 ночью, ожидается переменная облачность с преобладанием ясной погоды без осадков.

    При обнаружении возгорания в лесу просят незамедлительно сообщать по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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