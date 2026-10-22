Подмосковная «КМП» сократила срок оформления договоров с 14 до 5 дней

Сотрудники ООО «КМП» из подмосковной Лобни прошли обучение на «Фабрике офисных процессов» в Региональном центре компетенций Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На тренинге команда предприятия разобрала каждый этап заключения договоров — от согласования документов и исправления ошибок до коммуникации между отделами. Специалисты помогли выявить неэффективные этапы и оптимизировать их или отказаться от них.

В результате количество согласований и избыточных проверок сократили, убрали лишние перемещения сотрудников и передачу документов между отделами. Продолжительность рабочего процесса уменьшилась в 4,5 раза, а срок оформления договора — с 14 до 5 дней.

Начальник отдела по претензионной работе ООО «КМП» Андрей Редькин поделился выводом, который сделал во время обучения: «Порой достаточно убрать одну-две операции, чтобы сократить время и улучшить результат».

Полученный опыт Редькин планирует применить в своем отделе: упростить согласование документов и сократить число возвратов на доработку.