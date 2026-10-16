Свыше 52 тысяч жителей Подмосковья обучились в школах сахарного диабета с января

В Подмосковье для людей с сахарным диабетом действует масштабная система обучения самоконтролю. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

В регионе открыты 129 амбулаторных школ для взрослых и 35 для детей, также занятия проходят в стационарах. С начала года эти программы помогли освоить навыки управления заболеванием более чем 52,1 тысячи человек.

«Сахарный диабет требует от пациента постоянного контроля в течение всей жизни», — напомнил Максим Забелин.

На бесплатных занятиях пациенты учатся измерять уровень глюкозы, рассчитывать углеводы в рационе, пользоваться средствами самоконтроля и вовремя замечать признаки осложнений. Эти знания позволяют эффективнее управлять болезнью и сохранять высокое качество жизни.

Для записи на курс пациенту с подтвержденным диагнозом достаточно обратиться к лечащему врачу.