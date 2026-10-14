Депутат Химок посетила предприятие по ремонту авиационных деталей

Депутат Инна Монастырская вместе со специалистами муниципального казенного учреждения «Малый Бизнес Химки» 12 октября посетила предприятие «Авиационные Инженерные Решения». Компания занимается сертифицированным ремонтом ключевых узлов пневматических систем, в том числе оборудования для подачи кислорода на борту самолетов SSJ-100, Boeing и Airbus.

«АИР» занимает особое место на российском рынке. Прежде при выходе таких деталей из строя авиакомпаниям приходилось приобретать новые зарубежные компоненты. Сегодня химкинские специалисты выполняют их сертифицированный ремонт. Это помогает партнерам предприятия — «Аэрофлоту», S7 и «Победе» — снижать расходы, не жертвуя безопасностью полетов.

«Очень ценно, что на таком сложном производстве работает столько талантливой молодежи — костяк коллектива составляют инженеры до 30 лет. Ребята сохраняют и развивают наши лучшие инженерные традиции, что жизненно важно для страны сегодня», — рассказала Инна Монастырская.

На предприятии работают более 110 человек. Его основатели, ранее сами трудившиеся в авиационной инженерии, выстроили жесткую систему подбора сотрудников и контроля качества.

Во время визита представители «Малого Бизнеса Химки» рассказали руководству компании о региональных мерах поддержки: льготных займах, субсидиях на обновление оборудования и грантовых программах, реализуемых в рамках стратегии губернатора Андрея Воробьева.

«Развитие наукоемких производств — приоритет для экономики Подмосковья. Мы видим реальный пример импортозамещения, когда химкинский бизнес находит эффективные решения в сложнейших отраслях. Наша задача — обеспечить таким предприятиям все условия для стабильного роста и внедрения новых конструкторских идей», — отметил депутат Николай Томашов.

Муниципальное казенное учреждение «Малый Бизнес Химки» последовательно сопровождает предпринимателей округа. Его специалисты регулярно выезжают на предприятия, разъясняют доступные государственные преференции и помогают оперативно решать административные вопросы.