Более 2 тысяч тюльпанов высадили в Лобне

17 октября в городском округе Лобня прошел традиционный субботник. Глава муниципалитета Анна Кротова вместе с коллегами, председателем местного Совета депутатов Владимиром Букиным и жителями города высадила 2000 луковиц тюльпанов.

Цветы высадили одновременно на площадках у администрации, перед входом в отдел ЗАГС, у Вечного огня на Красной Поляне, на входе в Центральный парк и рядом с Художественной галереей.

У ЗАГСа к высадке тюльпанов присоединились молодожены, которые в этот день регистрировали брак. Глава города поздравила пару с бракосочетанием и вручила молодоженам фирменный сок «Вкус Лобни».

В городском округе Лобня регулярно проходят субботники и акции по озеленению. Представители администрации и неравнодушные жители приводят в порядок дворы и детские площадки, сажают деревья и растения, обновляют малые архитектурные формы.