Около 65 тысяч литров донорской крови заготовили в Подмосковье с января

В Московской области фиксируется рост объемов заготовки донорской крови для нужд медицинских учреждений. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

Кровь и ее компоненты жизненно необходимы при проведении сложных хирургических вмешательств, лечении онкологических и гематологических заболеваний, а также для помощи пациентам с тяжелыми травмами.

«С начала года в Подмосковье заготовили почти 65 тысяч литров донорской крови и ее компонентов. Это на 2,2 тысячи литров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря неравнодушию и активности доноров, Подмосковье полностью обеспечивает себя необходимым запасами крови и ее компонентов», — отметил Максим Забелин.

Принять участие в донорском движении может любой совершеннолетний гражданин, не имеющий медицинских противопоказаний. Сдать кровь можно в Московском областном центре крови, его подразделениях, отделениях переливания больниц или на выездных акциях. Подробная информация о процедуре и графике работы доступна на сайте.