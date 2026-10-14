Дом семьи участника СВО бесплатно подключили к газу в Пушкино

В микрорайоне Заветы Ильича города Пушкино специалисты «Мособлгаза» завершили подключение жилого дома к газоснабжению в рамках президентской программы социальной газификации. Об этом сообщили в компании.

Работы выполнили для семьи участника специальной военной операции — его супруги Натальи Ивановны. В перечень мер поддержки вошло бесплатное проведение газопровода-ввода, обустройство сети в границах участка и предоставление газового оборудования стоимостью до 80 тысяч рублей.

Льгота стала значимой помощью для семьи: ранее отопление дома обеспечивалось электрическими конвекторами, ежемесячные расходы в зимний период достигали 20–25 тыс. рублей, в помещениях сохранялась низкая температура. Подключение к газу, как отмечается, существенно улучшит бытовые условия и снизит финансовую нагрузку.

Право на льготную догазификацию имеют многодетные семьи, члены семей участников и ветеранов Великой Отечественной войны, граждане, мобилизованные согласно указу президента, ветераны боевых действий и другие установленные категории граждан.

Поддержка предоставляется при первичной газификации, при условии владения или совместного проживания в индивидуальном жилом доме, подлежащем подключению, и при подаче заявки через Региональный портал государственных услуг.