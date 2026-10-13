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    В автобусах «Мострансавто» по «Стрелке» совершили 2,5 млн поездок с 1 сентября

    Фото: Мострансавто

    С 1 сентября в автобусах «Мострансавто» по транспортным картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности зафиксировано более 2,5 миллиона поездок. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

    Карта «Стрелка» учащегося дает скидку на проезд от 50 до 99%. По будням общественным транспортом компании пользуются почти 62 тысячи школьников и студентов.

    Самым востребованным с начала учебного года стал маршрут № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (мкр. Детская)», на котором зафиксировано 26 тысяч поездок. Второе место занял маршрут № 20 «Электросталь (Вокзал) — Ногинск» с показателем почти 19 тысячи поездок. На третьем месте — маршрут № 22 «Орехово-Зуево — Куровское», на котором школьники и студенты совершили более 17,7 тысячи поездок.

    «Законодательство запрещает высаживать из автобуса пассажиров младше 16 лет при невозможности оплаты проезда, если они едут без сопровождения взрослых. Каждая такая ситуация рассматривается индивидуально, чтобы обеспечить безопасность поездок юных пассажиров», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    В «Мострансавто» напомнили о необходимости своевременного пополнения транспортных карт учащихся. Информация о зачисленных средствах обновляется в терминалах оплаты проезда в течение суток. Если карта находится в стоп-листе, оплатить проезд с ее помощью невозможно даже при наличии денежных средств на счете.

    Проверить статус карты и вывести ее из стоп-листа можно в личном кабинете на сайте или по телефону горячей линии 8 (800) 100-77-90.

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