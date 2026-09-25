Резервный день ГИА завершился в Подмосковье

В Московской области 25 сентября прошел резервный день государственной итоговой аттестации (ГИА) — завершающий в экзаменационной кампании 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Выпускники 11 классов сдавали математику и русский язык, выпускники девятых классов — экзамены по всем учебным предметам. Всего в этот день было заявлено 84 участника ГИА-11: 80 человек на математику (базовый уровень) и четыре человека на русский язык. В ГИА-9 приняли участие семь человек: трое сдавали русский язык, трое — математику и один — географию.

Экзамены начались в 10:00. Для их проведения задействовали два пункта проведения ЕГЭ в Люберцах и Химках, а также один пункт проведения ОГЭ в Химках. Все пункты были оборудованы в соответствии с установленными требованиями.

За ходом экзаменов наблюдали шесть общественных наблюдателей в пунктах проведения, а также четыре онлайн-наблюдателя в ситуационном информационном центре.

Участники ГИА-9 узнают свои результаты не позднее 1 октября года, а участники ГИА-11 — не позднее 7 октября года. Ознакомиться с ними можно будет в своих образовательных организациях и на официальных информационных ресурсах.