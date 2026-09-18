Обустройство пешеходной тропы в микрорайоне Тимоново начали в Солнечногорске

Благоустройство народной тропы у дома № 5 на улице Подмосковной в Солнечногорске началось по просьбам жителей микрорайона. Работы ведутся по программе формирования комфортной городской среды и финансируются из областного бюджета.

Одним из инициаторов обустройства пешеходной коммуникации был житель микрорайона Тимоново Павел Барышников. Узнав о программе по созданию и модернизации народных троп, он оставил заявку в администрации Солнечногорска.

Первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов подчеркнул, что все обращения жителей внимательно изучают и учитывают, какие пешеходные коммуникации нуждаются в первоочередном внимании.

«Нам важно, чтобы жителям было удобно и безопасно передвигаться по привычным маршрутам в любую погоду. Улучшения в Тимоново стали возможны благодаря поддержке Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области», — сообщил Виталий Тушинов.

Сейчас рабочие демонтируют участки старого покрытия и разрабатывают грунт для обустройства будущего основания дорожки. Затем приступят к установке бордюрного камня и укладке покрытия.

«Очень радостно, что нас услышали и реализуется этот проект. Спасибо, что откликнулись на нашу просьбу», — отметил Павел Барышников.

Полностью завершить работы планируют до конца сентября.