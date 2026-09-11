Турнир по стрельбе среди ветеранов СВО прошел в Люберцах

В спортивной школе олимпийского резерва Люберец прошел турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди ветеранов специальной военной операции. В соревнованиях приняли участие более 20 членов Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО, представители общественных организаций и депутаты округа.

На базе спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах состоялся турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди ветеранов специальной военной операции. В соревнованиях приняли участие более 20 человек.

Участниками стали члены Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО, представители «Молодой Гвардии Единой России», а также депутаты окружного Совета Вячеслав Калинин и Алексей Никоноров.

По итогам турнира первое место занял руководитель Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин. Вторым стал Владимир Галахов, третье место занял Олег Золотухин.

Для участников также провели мастер-класс по сборке и разборке оружия.

«Для нас такие турниры — это возможность встретиться, пообщаться и провести время вместе. Ветеранам СВО важно чувствовать поддержку и оставаться частью общего коллектива. Сегодня больше 20 участников смогли проверить себя в стрельбе и просто хорошо провести время. Такие встречи объединяют и дают возможность ветеранам чаще общаться друг с другом», — отметил Александр Кулагин.

Победителей и призеров турнира наградили грамотами и медалями.