Мемориальную доску Герою СССР Борису Хитеву открыли в Коломне

В Коломне состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Борису Хитеву. Память о земляке увековечили по инициативе Российского военно-исторического общества при поддержке администрации городского округа.

На торжественной церемонии собрались ветераны вооруженных сил, представители общественных и патриотических организаций, учащиеся школ и колледжей. Мемориальную доску установили на стене дома № 2 по улице Комсомольской. Здесь, в историческом центре, Борис Хитев жил вместе с семьей неподалеку от патефонного завода, куда он приехал работать в 1937 году. Трудился сначала инженером-акустиком, потом — начальником испытательной лаборатории.

Мирную жизнь нарушила война, в ряды Красной Армии Бориса Хитева призвали в августе 1941 года. На фронт он попал в январе 1942-го, сразу после краткосрочных курсов лейтенантов. Был назначен командиром взвода. Позже Хитева отправили в Ташкент на курсы Военной академии имени Фрунзе, после чего уже офицером связи он служил в штабе 18-го гвардейского стрелкового корпуса.

Гвардии капитан Хитев доставил на фронт срочный пакет с распоряжением командования о начале форсирования Днепра. Важная информация пришла вовремя, но землянку накрыло вражеской бомбардировкой. Офицер погиб смертью храбрых 14 сентября 1943 года. Ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Бюст Бориса Хитева стоит на аллее Героев-коломенцев в Мемориальном парке. Теперь память о земляке увековечена и на стене дома, откуда он отправился сражаться с врагом.