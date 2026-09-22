Более 10 тысяч объектов оформили в Подмосковье по гаражной амнистии за 5 лет

С начала действия гаражной амнистии жители Московской области оформили в упрощенном порядке более 10,5 тысячи гаражей и 24,4 тысячи земельных участков под ними. Программа, которая изначально должна была завершиться 1 сентября 2026 года, продлена еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года, напомнили в региональном Минимущества.

Гаражная амнистия позволяет жителям в упрощенном порядке зарегистрировать права на капитальные гаражи и землю под ними.

Воспользоваться программой могут владельцы капитальных гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года и соответствующих установленным требованиям.

Продление программы закреплено Федеральным законом от 4 августа 2026 года № 305-ФЗ. Благодаря этому у жителей региона появилось дополнительное время для оформления прав на гаражи и земельные участки по упрощенной процедуре.