Спортшколу «Феникс» в Ликино-Дулеве капитально отремонтируют к январю 2027 года

В Ликино-Дулево продолжается капитальный ремонт спортивного корпуса № 1 школы «Феникс». Строительная готовность комплекса на улице Калинина превышает 85%. Открыть его планируют в январе 2027 года.

Сейчас в двух зданиях спорткомплекса завершают обновление фасадов, устанавливают оконные блоки, выполняют электромонтажные работы и отделку помещений. Также специалисты монтируют слаботочные системы.

В бассейне устанавливают оборудование для фильтрации и обеззараживания воды. На прилегающей территории прокладывают тепловую сеть и готовят основания для будущих проездов и тротуаров.

Ежедневно на объекте работают более 60 специалистов и две единицы техники.

После ремонта в спорткомплексе появятся современный игровой зал и обновленный бассейн. Общая площадь двух зданий составляет более 4,8 тысячи квадратных метров.

Спортивный зал построили в 1969 году, бассейн — в 1985-м. Капремонт корпусов начался в прошлом году по региональной программе.