Ветеран Великой Отечественной войны Василий Голотюк проголосовал в Балашихе

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Балашихи Василий Голотюк вместе с супругой пришел на избирательный участок № 3678. Он принял участие в выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы.

Василий Леонтьевич за годы службы и военные подвиги был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды и другими государственными наградами. В этом году ветерану исполнилось 96 лет.

Выборы депутатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу проходят с 18 по 20 сентября. В Балашихе работают 183 избирательных участка. Информацию о своем участке можно узнать в разделе «Выборы» на портале госуслуг, на сайте Центральной избирательной комиссии России или по телефону информационно-справочного центра 8 800 200-00-20.

Жителям доступно голосование на избирательных участках, на дому, дистанционное электронное голосование и голосование по месту нахождения.