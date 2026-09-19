Жители Лунево и Подрезково приняли участие в выборах в Химках

В Химках продолжаются выборы народных избранников. Жители Лунево и Подрезково приходят на участки целыми семьями, голосуя за депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и местного Совета.

Для многих жителей голосование — важная процедура, позволяющая самостоятельно выбрать представителей государственной власти и местного самоуправления, возможность проявить активную гражданскую позицию.

«Стараюсь не пропускать ни одни выборы. Прихожу сам и всегда зову с собой близких. Это простое дело, но от него зависит, как будет развиваться наш регион и страна дальше», — отметил житель микрорайона Подрезково Аркадий Ветлугин.

Избирательные участки продолжат работать 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00. У жителей есть выбор — прийти лично или проголосовать дистанционно. Для голосования на избирательном участке при себе необходимо иметь паспорт.