Бесплатные обследования для раннего выявления рака проведут в Химках 26 сентября

В субботу, 26 сентября, в Химках пройдет единый День открытых дверей в центре амбулаторной онкологической помощи. Жители смогут бесплатно пройти обследования для раннего выявления распространенных онкологических заболеваний без направления и предварительной записи, сообщили в региональном Минздраве.

Мероприятие состоится в поликлинике № 2. Принять участие могут жители, прикрепленные к медорганизации.

Набор исследований для посетителей определят с учетом возраста, пола и индивидуальных факторов риска. Если во время обследования специалисты обнаружат отклонения, пациента направят на дополнительную диагностику в рамках стандартного маршрута медицинской помощи.

Главврач больницы Владислав Мирзонов отметил, что центры амбулаторной помощи являются частью специализированной онкологической службы Подмосковья и помогают сделать медицинскую помощь более доступной.

Для посещения необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. При наличии результатов предыдущих обследований их также рекомендуется принести с собой, чтобы врач мог учесть эту информацию при оценке состояния здоровья.