Всероссийский турнир по художественной гимнастике прошел в Раменском

Масштабные всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Олимпийские звездочки» собрали более 350 спортсменок со всей страны. На ковре в спорткомплексе «Борисоглебский» решалась судьба путевок на самые престижные старты.

Судьи следили с особым вниманием за каждым выступлением юных гимнасток. В турнире соревновались спортсменки разного возраста. Например, Полине Ерофеевой 15 лет, и в художественной гимнастике она уже восемь из них. Вместе с командой девушка продолжает пополнять копилку медалей.

«Заняли сегодня первое место. Выступили хорошо, нам понравилось наше выступление, но все равно есть над чем работать и куда стремиться», — поделилась Полина Ерофеева.

Первенство по художественной гимнастике стало новой возможностью для юных спортсменок, чтобы заявить о себе на федеральном уровне. Соревнования проходили в течение трех дней. Сильнейших наградили в групповых упражнениях, индивидуальных программах, дуэтах и трио.