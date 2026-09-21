Международная дискуссия о наследии Толстого и Ганди прошла в Воскресенске

В Центральной библиотеке им. Инны Гофф города Воскресенска прошла международная встреча-дискуссия, посвященная взглядам Льва Толстого и Махатмы Ганди на нравственность, мир и ненасилие.

18 сентября Центральная библиотека им. Инны Гофф города Воскресенска стала площадкой международной встречи-дискуссии «Лев Толстой и Махатма Ганди: великий нравственный путь». Мероприятие прошло в рамках Международной социально-культурной программы «Народы БРИКС выбирают жизнь» и проекта «Великие учителя БРИКС».

Организаторами встречи выступили РОО «БРИКС. Мир Традиций», РОО «Восхождение» и Центральная библиотека им. Инны Гофф при поддержке администрации Воскресенска и Культурного центра им. Джавахарлала Неру.

Гостям представили книжную экспозицию, выставку детских рисунков участников международного конкурса «О добре, по-доброму, для добра», а также материалы, посвященные переписке Льва Толстого и Махатмы Ганди.

Встречу открыла директор библиотечной системы Елена Барышникова. С приветственным словом выступила начальник управления культуры Елена Баклушина. Модератором мероприятия стала президент РОО «БРИКС. Мир Традиций» Людмила Секачева.

Участники посмотрели видеоматериал об Индии, подготовленный Посольством страны, и обсудили идеи ненасилия и гуманизма, которые объединяли двух выдающихся мыслителей.

В программу также вошли выступления о ведической культуре, поэтическая часть, презентация проекта «Голос правды» и открытый микрофон. Студенты Института туризма и читатели библиотеки приняли участие в блиц-викторине, победители которой получили книги «Российский взгляд на страны БРИКС» от МИД России.

Завершилась встреча совместным исполнением «Гимна народов БРИКС» и церемонией передачи книг для создания постоянной площадки «Великие учителя БРИКС» в библиотеке. Для гостей также подготовили чаепитие с индийским чаем и традиционными сладостями.