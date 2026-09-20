Жительнице Можайского округа помогли проголосовать на дому

В Можайском округе члены участковой избирательной комиссии № 1593 приехали домой к жительнице поселка Колычево Елене Маницыной, чтобы помочь ей проголосовать. Елена — человек с ограниченными возможностями здоровья по зрению, но уже много лет традиционно участвует в выборах.

Для голосования Елена использует специальные бюллетени, изготовленные с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. Это позволяет ей самостоятельно прочитать информацию о кандидатах и сделать осознанный выбор.

Процедура выездного голосования для Елены уже стала доброй традицией. Каждые выборы она заранее предупреждает участковую комиссию о своем желании проголосовать, и в назначенный день члены УИК приходят к ней домой. Для голосования на дому они приносят переносную урну и специальные бюллетени. Елена сделала свой выбор и опустила бюллетень в переносной ящик.

«Мы всегда с особым трепетом и ответственностью относимся к таким визитам. Елена — удивительный человек. Несмотря на жизненные трудности, она никогда не остается в стороне от жизни поселка и страны. Для нас большая честь обеспечить ей возможность реализовать свое избирательное право в комфортных для нее условиях», — отметили представители участковой комиссии № 1593.

На всех избирательных участках округа созданы необходимые условия для голосования маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья.